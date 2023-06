Ulm

Verneigung vor der Hohepriesterin des Soul

Plus Das Ulmer Zelt erlebt die liebevolle Würdigung einer Frau, die so viel mehr als eine Musikerin war. Sängerin Fola Dada hält Distanz und kommt Nina Simone damit umso näher.

Nachdem für den ganzen Süden eine Unwetterwarnung gegolten hatte, blickten am Donnerstag auch die Gäste der Nina Simone Story besorgt gegen das Zeltdach, als kurz der Regen prasselte und der Wind an den Planen rüttelte. Glücklicherweise jedoch kam die Friedrichsau glimpflich davon, und so blieb das Gewitter draußen und Sängerin Fola Dada als Nina Simone die einzige Naturgewalt im Ulmer Zelt.

Seit dem vergangenen Jahr schon tourt die Stuttgarterin samt vierköpfiger Band und der SWR-Moderatorin Katharina Eickhoff als Erzählerin durchs Land, um mit ihrer einfühlsamen Inszenierung das Leben und auch das Leiden der großen Musikerin und Bürgerrechtsaktivistin Nina Simone begreifbar zu machen. Die Idee und das Arrangement stammen von Kontrabass und Regisseur Florian Dohrmann, der musikalisch von Gitarrist Frank Kuruc, Pianist Ulf Kleiner und Schlagzeuger Felix Schrack unterstützt wird und sowohl Fola Dada und Nina Simone so in Szene setzt, dass beide weder im Vordergrund stehen, noch in den Hintergrund rücken.

