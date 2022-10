Verstärkte Kontrollen seit Schulbeginn: Polizei zieht Bilanz

Im vergangenen Monat überwachte die Polizei verstärkt die Schulwege. Im Bereich des Präsidiums Ulm kam es zu einigen Verstößen.

Seit Schulbeginn führte die Polizei im Bereich des Präsidiums Ulm 375 Kontrollaktionen im Kontext der Überwachung der Schulwege durch. Dabei mussten die Beamten 679 Mal einschreiten, weil Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen die Sicherheit Anderer oder ihre eigene Sicherheit aufs Spiel setzten. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um die Eltern von Schülern. In 266 Fällen schnallten sie sich selbst nicht an und in 46 Fällen sicherten sie ihre Kinder gar nicht oder nicht richtig, weil sie zwar angegurtet waren, aber keinen Kindersitz oder eine Sitzerhöhung hatten.

211 Mal gefährdeten Autofahrer die Sicherheit, weil sie während der Fahrt telefonierten. In 81 weiteren Fällen musste die Polizei einschreiten, wegen falschem Halten und Parken an Überwegen und auf Gehwegen (56 Fälle), wegen falschem Verhalten am Fußgängerüberweg (18 Fälle) und wegen zu schnellem Fahren (7 Fälle). Im Ulmer Stadtgebiet und dem Alb-Donau-Kreis lag die Zahl der festgestellten Verstöße bei 266.

Trotz aller Beanstandungen hat die Polizei auch ein Lob parat. Denn die allermeisten Verkehrsteilnehmer hätten sich richtig und damit verantwortungs- und sicherheitsbewusst verhalten. Dennoch will die Polizei weitere Kontrollen durchführen. (AZ)