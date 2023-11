Versuchter Totschlag: Messer-Attacke in Ulmer Club kommt vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 20-Jährigen unter anderem versuchten Totschlag vor, auch ein Gleichaltriger ist angeklagt. Das soll vorgefallen sein.

Eine Messer-Attacke in einem Ulmer Club kommt jetzt vor Gericht: An Fronleichnam 2023 soll ein Streit auf der Tanzfläche eskaliert sein. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 20-Jährigen versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung und fahrlässige Körperverletzung vor. Auch ein zweiter Mann, der genauso alt ist, steht vor Gericht.

Zwischen den beiden Angeklagten und einem 23-Jährigen soll es nach Angaben des Landgerichts in der Disco zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Als ein Begleiter des 23-Jährigen schlichtend eingreifen wollte, soll der eine Angeklagte zum Schlag ausgeholt und den Begleiter mit der Faust im Gesicht getroffen haben. Daraufhin soll sich eine tumultartige Schlägerei mit weiteren nicht bekannten Personen entwickelt haben. Beide Angeklagte sollen auf den 23-Jährigen eingeschlagen haben. Im Laufe des Geschehens soll der eine Angeklagte den 23-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper und am linken Oberarm getroffen haben. Security-Mitarbeiter sollen eingeschritten sein.

Versuchter Mord: Landgericht Ulm verhandelt über eskalierten Streit

Einem Angeklagten wird zudem vorgeworfen, Mitte Januar 2023 in Ulm eine mit Schreckschussmunition geladene Schreckschusswaffe mit sich geführt haben. Ihm wird vorsätzliches unerlaubtes Führen einer Schusswaffe, versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft, seine Verteidiger sind die Anwälte Daniel Mahler aus Ulm und Hanspeter Deißler aus Blaubeuren.

Der andere Angeklagte soll Mitte April 2022 als Zeuge beim Amtsgericht Ulm bewusst falsch ausgesagt haben. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft falsche uneidliche Aussage, versuchte Strafvereitelung und gefährliche Körperverletzung vor. Er wird verteidigt von Rechtsanwalt Detlef Kröger aus Illertissen.

Attacke in Ulmer Club: Opfer ist Nebenkläger im Prozess

Der 23-Jährige hat sich dem Verfahren als Nebenkläger angeschlossen, ihn vertritt Rechtsanwalt Harald Müller aus Ulm. An fünf Sitzungstagen sind 20 Zeugen und zwei Sachverständige geladen. Wegen des Alters der Angeklagten ist die 1. Große Jugendkammer unter dem Vorsitz von Richter Michael Lang zuständig. (AZ)