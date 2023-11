Versuchter Überfall auf Arztpraxis in Ulm

Am Mittwoch hat ein Unbekannter versucht, eine Arztpraxis in der Ulmer Hirschstraße zu überfallen. Dabei bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einem Messer.

Am Mittwoch, gegen 5.40 Uhr, hat ein unbekannter Mann versucht, eine Arztpraxis in der Hirschstraße in Ulm zu überfallen. Wie die Polizei mitteilt, ging er mit einem Klappmesser bewaffnet an den Tresen der Anmeldung und forderte von einer 58-jährigen Mitarbeiterin Geld. Als diese der Aufforderung nicht nachkam, packte er die Frau gewaltsam am T-Shirt. Die Mitarbeiterin konnte sich losreißen und floh in eines der Arztzimmer. Dort schloss sie sich ein und verständigte die Polizei. Unerkannt und ohne Beute verließ der Täter daraufhin die Praxis.

Polizei Ulm fahndet nach Täter und sucht Zeugen

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Man blieb bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Ulm hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach dem Täter. Laut der Zeugin, die bei dem Überfall unverletzt blieb, hatte der Mann ein arabisches Aussehen und trug einen ungepflegten Dreitagebart und einen Schnauzbart. Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und zwischen 1.75 und 1.80 Meter groß sein. Bekleidet war der Täter mit einer beigen Strickmütze und einem beigen Parka. Außerdem hatte er wohl eine auffällige Narbe an der linken Hand. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei Ulm unter 0731/1880 entgegen. (AZ)