Verteidigungsbereich wird gestärkt: Magirus übernimmt Achleitner

Magirus übernimmt das Unternehmen Achleitner Fahrzeugbau. Der Traditionshersteller von Feuerwehr- und Katastrophenschutztechnik erwirbt den österreichischen Spezialisten für Offroad- und Sicherheitsfahrzeuge. Die Unterzeichnung der Vereinbarung zur Übernahme erfolgte am Mittwoch, 1. Oktober.

Ziel der Transaktion ist laut Magirus die Erweiterung des Produktportfolios um robuste Spezialfahrzeuge und die Stärkung der Position im Markt für einsatzkritische Fahrzeuge „durch die Bündelung der Expertise in Feuerwehrtechnik und geländegängigen Speziallösungen sowie die Schaffung neuer Wachstumsmöglichkeiten“.

Magirus-Eigentümer Mutares betont, dass man durch die Übernahme die Position im Verteidigungsbereich stärke. Schließlich hat sich Achleitner auf die Konstruktion, Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderten Fahrzeugen für Offroad-, Polizei-, Militär- und paramilitärische Anwendungen spezialisiert. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Ähnlich wie bei der Übernahme von Steyr Motors erwirbt Mutares mit Achleitner erneut ein Juwel der österreichischen Verteidigungsindustrie. Dieser Schritt erweitert unser Verteidigungsportfolio.“

Der Speedfighter von Achleitner kann auf allen Wegen transportiert werden

Achleitner sei bekannt für seine Expertise im Bau robuster Allradfahrzeuge und gepanzerter Lösungen, die für extrem schwierige Einsatzbedingungen konzipiert sind, teilt Magirus mit. Achleitner wurde 1932 gegründet, Firmensitz ist in Radfeld in Tirol. Das Unternehmen beschäftigt über 120 Mitarbeiter. Im Portfolio findet sich etwa das Schnelleinsatzfahrzeug Speedfighter, das per Bahn, LKW, Schiff oder Flugzeug transportiert werden kann und Schutz vor Beschuss bietet.

Magirus möchte durch die Übernahme den Kunden ein noch breiteres Spektrum an einsatzkritischen Fahrzeugen bieten. Fatmir Veselaj, CEO der Magirus GmbH, unterstreicht die strategische Bedeutung: „Die Übernahme von Achleitner ist der nächste, wichtige Schritt zur Umsetzung unseres Transformationsplans, um Magirus gezielt zu erweitern und zu stärken. Wir gewinnen wertvolles Know-how im Bereich robuster Allrad- und Sicherheitsfahrzeuge hinzu, das unsere Kompetenzen in der Feuerwehrfahrzeugtechnik ideal ergänzt und schaffen zusätzliche Kapazitäten. Dies versetzt uns in die Lage, unseren Kunden künftig ein noch breiteres Spektrum an Spezialfahrzeugen für alle Arten von extremen und sicherheitsrelevanten Einsätzen anzubieten und unseren Wachstumskurs fortzusetzen.“

Die Transaktion soll vorbehaltlich der üblichen Bedingungen im vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. (AZ)