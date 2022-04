Ulm

Ulmer wundern sich am verkaufsoffenen Sonntag über Ikea

Das Einrichtungshaus Ikea in Ulm an der Blaubeurer Straße war am verkaufsoffen Sonntag geschlossen.

Plus Das schwedische Möbelhaus an der Blaubeurer Straße blieb zu. Es ist nicht der einzige Magnet, der offenbar keine Lust auf Verkäufe an Sonntagen hat.

Von Oliver Helmstädter

Während viele Geschäfte am Sonntag in Ulm auf hatten, hatte Ikea zu. "Das ist ja unfassbar", sagt eine Besucherin aus Vöhringen, die sich auf den Weg an die Blaubeurer Straße machte. Damit war die Frau nicht die einzige auswärtige potenzielle Kundin, die auf dem fast menschenleeren Parkplatz des Fachmarktzentrums unverrichteter Dinge ihre Runde dreht. Auch sonst ist hier nicht viel geboten, denn auch der andere Kundenmagnet hier, Media-Markt, bleibt an diesem verkaufsoffenen Sonntag geschlossen. Nur wer Fahrräder sucht, wird bei Lucky Bike fündig.

