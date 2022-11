Ulm

vor 32 Min.

Video von Suizid am Ulmer Münster: Das haben die Ermittlungen ergeben

Plus Der Spielfilm zur ARD-Themenwoche "Und ihr schaut zu" wurde in Ulm gedreht. In der Doku geht es auch um das Video vom Suizid am Münster. Was hat die Polizei herausgefunden?

Von Michael Kroha

Normalerweise berichten Medien nicht über einen Suizid. Doch dieser Fall hatte Dimensionen angenommen, die über den Tod eines Menschen hinausgehen. Ein junger Mann nahm sich im Juni 2021 mit einem Sprung vom Gerüst am Ulmer Münster das Leben. Das tragische Ereignis wurde gefilmt, das Video weit verbreitet. In der aktuellen ARD-Themenwoche "Und ihr schaut zu" wird der Fall aufgegriffen. In einer Doku, die am Mittwochabend auf dem Ersten nach einem in Ulm gedrehten Spielfilm ausgestrahlt wird, geht es vor allem um die Arbeit der Notfallseelsorger. Doch was haben die Ermittlungen der Polizei ergeben? Wurden die/der Filmer und/oder Verbreiter ausfindig gemacht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen