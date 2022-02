Ulm

Viel Getümmel am Bahngleis: Tanzabend "Company in Motion" am Theater Ulm

Why do you love me - warum liebst du mich? Diese heikle Frage in einer Beziehung haben Yoh Ebihara und Nora Paneva in einen charmanten Tanz verpackt.

Plus Ein Bahnhof bildet die Kulisse für das neue Projekt "Company in Motion" am Theater Ulm. Tänzer und Tänzerinnen zeigen hier ihre eigenen Choreografien.

Von Veronika Lintner

Der Bahnhof ist eine Bühne des Lebens: Mit Sehnsucht und Blumen wartet ein Mann auf den Zug, während die beiden Frauen auf dem Wartebänkchen nebenan sich gerade zoffen. Am Gleis starren drei auf ihre Handys, dazu trommelt ein Hippie am Boden auf unsichtbaren Bongo-Trommeln. Viel los hier am Bahngleis 1 und 2, das als Kulisse auf der Podiums-Bühne am Theater Ulm steht. Zwischen "Ausgang Nord" und "Ausgang Süd" und einem Fotofix-Automat - da spielt sich der Tanz ab, da setzen sich die Figuren aus der Starre mit Ruck in Bewegung. "Parkstraße" heißt dieses neue Tanzstück mit Bahnhofsflair. Das besondere: Hier tanzt die Compagnie des Theaters Ulm nach ihrer eigenen Schaffner-Pfeife, Ensemble-Mitglieder zeigen Choreografien, die sie ganz eigenständig entwickelt haben.

