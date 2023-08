Ulm

vor 33 Min.

Viel Polizei beim SSV-Spiel: Diese Bilanz ziehen die Sicherheitskräfte

Plus Groß war das Blaulicht-Aufgebot rund um das Donaustadion beim ersten Drittligaspiel des SSV Ulm 1846 Fußball. Kam es zu Zwischenfällen? Die Polizei zieht Bilanz.

Von Michael Kroha, Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Die Anspannung war zum Greifen: Ein Aufgebot der Polizei, teilweise beritten als Reiterstaffel, hinderte nach dem ersten Drittliga-Spiel des SSV Ulm 1846 gegen den 1. FC Saarbrücken eine Gruppe von zehn bis 15 komplett in schwarz gekleideten jungen Männern am Gang in Richtung Donaustadion. Vor der Justizvollzugsanstalt in der Talfinger Straße hatten sich die Beamten jene Gruppe ausgeguckt, von denen sie offenbar nichts Gutes zu erwarten hatte. Mehr als ein Gegenüberstehen bei zeitgleichem Austausch von bösen Blicken passierte aber offenbar nicht.

Dem Polizeipräsidium Ulm ist der geschilderte Sachverhalt auf Nachfrage nicht präsent. Polizeisprecher Thomas Hagel meint nach Rücksprache mit dem zuständigen Polizeiführer von Sonntag, dass hierzu strafrechtlich nichts bekannt sei. Jedoch könnte jene beschriebene Szenerie damit zusammenhängen, dass im Bereich zwischen Talfinger Straße und Jahnhalle die beiden Fangruppierungen voneinander getrennt und gegebenenfalls auch "abgedrängt" wurden.

