Viel Wehmut und ein tolles Programm: Spatzenchor verabschiedet Hans de Gilde

Plus Er hat den Ulmer Spatzenchor geprägt und vorangebracht: Hans de Gilde verabschiedet sich mit einem hochklassigen Konzert und einer Premiere in den Ruhestand.

Wehmut stand im Gesicht von Hans de Gilde geschrieben, und das Lächeln fiel ihm bis kurz vor Konzertende schwer: Nach fast 25 Jahren als Leiter der Ulmer Spatzen wurde der Niederländer kurz vor seinem 66. Geburtstag bei einem umfangreichen Konzert-Festakt in den Ruhestand verabschiedet und dabei reich mit Geschenken bedacht. De Gilde übergab zum Ende des Konzerts seinen Dirigentenstab an Salome Rebello, die ab 1. April die Spatzen leiten wird.

"Was hatt' ich für einen tollen Job", sagte Hans de Gilde in seiner Dankes- und Abschiedsrede. "Einen Traumjob!" Den Kindern und Jugendlichen, die in den Chören der Spatzen singen, verdanke er alles. Doch ohne die Leistung des Chorleiters wären all die Erfolge nicht möglich gewesen: Als Hans de Gilde 1998 mit seiner Frau Barbara Comes und den ersten drei seiner vier Kinder nach Ulm kam, hatten die Chöre der 1958 gegründeten Ulmer Spatzen 80 Sängerinnen. Heute singen 240 Kinder und Jugendliche in den Chören, die Vorchor, Kinderchor, Jugendchor und den von Hans de Gilde gegründeten Ehemaligenchor Les Passerelles umfassen. Die meisten sind Mädchen, aber auch einige Jungen sind unter ihnen.

Unter der Leitung von Hans de Gilde errangen die Spatzen große Erfolge

Hans de Gilde, der international schon viel erreicht hatte, als er zum Leiter der Spatzen ausgewählt wurde, brachte vor 25 Jahren eben jene Internationalität mit nach Ulm, und er hatte Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit dabei. Unter seiner Leitung errangen die Spatzen große Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene, darunter mehrfach den ersten Preis beim deutschen Chorwettbewerb und 2004 den ersten Preis beim internationalen Chorwettbewerb in Belgien. Chorreisen führten sie unter anderem nach Japan, Südafrika, in die USA und St. Petersburg.

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch erinnerte in seiner Festrede daran, dass sich Hans de Gilde einmal selbst als "Hans im Glück" bezeichnet hatte. Wie viel Positives der Chorleiter erfuhr und bewirkt hat, zeigte sich an der Herzlichkeit und der Melancholie, mit der Sängerinnen und Eltern ihm dankten. Manch eine Träne floss. Respekt sei immer sein Motto gewesen, und den habe er immer auch zurückbekommen, sagte Hans de Gilde. Dessen außerordentlichen und unermüdlichen Einsatz für die Spatzen betonte auch Spatzenchor-Vorsitzender Christian Hanisch. Beim Abschiedskonzert tat Hans de Gilde etwas, was er in den 25 Jahren seiner Tätigkeit in Ulm nicht getan hatte: Er sang, unterstützt von den Chören, ein niederländisches Lied vom Klompen – Holzschuhe – tragenden Hans, natürlich in Klompen.

Dirigentin Salome Rebello leitet künftig die Chöre in Ulm

Im Abschied steckte auch jede Menge Neubeginn: Hans de Gilde übergab seinen Dirigentenstab an seine Nachfolgerin Salome Rebello, die der Stadt Ulm mit herzlichem Lächeln ihre Dankbarkeit ausdrückte, "für diese anspruchsvolle und wunderbare Position" ausgewählt worden zu sein. Sie sei glücklich, Teil der Spatzen-Familie zu werden und Chöre zu leiten, die stolz sind, ihre Stadt mit ihren Stimmen zu repräsentieren. Salome Rebello arbeitete die vergangenen beiden Monate bereits mit Hans de Gilde zusammen. Sie kommt aus Mumbai, hat in Israel Klavier und Dirigat studiert und dort unter anderem den Jerusalem Oratorio Choir, Israels größte Chororganisation, geleitet.

Umfangreich und von hoher Qualität war das Konzertprogramm selbst, in dem sich alle Spatzen-Chöre präsentierten – mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach bis hin zu Gegenwartskomponisten wie Bob Chilcott oder Kurt Bikkenbergs, der für die Spatzen Rose Ausländers Gedicht "Noch bist du da" vertonte. Der Kinderchor sang einen Teil aus dem Beethoven-Kindermusical "Freunde – Töne – Götterfunken", zu dem Hans de Gildes ältester Sohn Immanuel den Text geschrieben hatte. Am Kontrabass stand beim Konzert der jüngste Sohn Sebastian de Gilde; Hans de Gildes Ehefrau Barbara, die all die Jahre den Vorchor geleitet hatte, begleitete die Chöre am Klavier. Auch Barbara Comes wurde beim Konzert verabschiedet, ebenso rund 60 Sängerinnen und Sänger, die bis zu 20 Jahre lang bei den Spatzen gesungen hatten.