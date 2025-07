Viel zu schnell auf B10 unterwegs: Polizei stoppt Raser in Ulm

Einen 24 Jahre alten Mercedes-Fahrer hat die Polizei am Dienstag in Ulm aus dem Verkehr gezogen. Am Vormittag führte die Verkehrspolizei Laupheim Geschwindigkeitskontrollen durch. Kurz vor 10 Uhr stoppten die Beamten mit einem Video-Fahrzeug den Fahrer des Mercedes-AMG auf der B10. Der 24-Jährige war nach Angaben der Ermittler auf Höhe von Ulm-Lehr in Richtung Dornstadt deutlich zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 100 km/h sei „der Raser“ mit 160 km/h gefahren, so die Polizei. Den jungen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 480 Euro, zwei Punkte sowie ein Fahrverbot von einem Monat. (AZ)

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B10 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis