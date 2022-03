Viele Höhepunkte im Kulturprogramm der Ulmer Volkshochschule

Passend zum Semester-Motto "He. She. They" gibt es auch im Kulturbereich der vh Ulm ein spannendes Programm. Darauf kann sich das Publikum freuen.

Rund um das Thema Geschlechter geht es dieses Semester im Programm der Ulmer Volkshochschule. Damit trifft die Einrichtung den Nerv des Publikums. Um die 130 Bilder wurden zum Fotowettbewerb "Frau - Mann - Divers?" eingeschickt, mit dem das Semester eingeläutet wurde. Die besten davon sind derzeit in einer Ausstellung im Einsteinhaus zu sehen. Doch auch darüber hinaus wartet das Kulturprogramm mit einigen Besonderheiten auf - von feministischen Comicstrips bis zum Vortrag über Geschlechteridentitäten im Neuen Testament.

Frauenrollen in Kunst und Literatur

In weiten Teilen der Kunstgeschichte spielen Frauen keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle. In der Architektur ist das zum Teil heute noch so. Kunsthistorikerin Ursula Schwitalla hat sich auf die Suche nach bedeutenden Architektinnen gemacht. Über die Ergebnisse dieses Unterfangens spricht sie auch in Ulm, und zwar am 31. März. Darum, inwiefern Architektur und Stadtplanung Rücksicht auf die verschiedenen Geschlechter nehmen kann oder nimmt, geht es am 17. März bei einem Vortrag von Sozialwissenschaftler und Stadtsanierer Konrad Hummel.

Autor Florian L. Arnold beleuchtet am 23. Juni die Rolle von Frauen in der Literatur seit der Romantik. Die waren dabei gar nicht immer so klischeehaft und eindimensional, wie mancher vielleicht erwarten würde. Einen Blick auf die Frauenbilder der Gegenwart hat Jovana Reisinger in ihrem Roman "Spitzenreiterinnen" geworfen. Daraus liest sie am 8. April. Teils mit bösem Humor schildert Reisinger in ihrem Buch, wie sich Frauen in einer Welt voller Zwänge behaupten müssen. Um ähnliche Themen geht es auch bei Lisa Frühbeis. Statt in Texten setzt sie diese aber in Comics um, feministische Comics, um genau zu sein. Eine ungewöhnliche Lesung mit vielen Bildern gibt es dazu am 30. Juni.

Podiumsdiskussion zum Thema "Geschlechtergerechtigkeit versus Kunstfreiheit"

Bei alldem stellt sich dann auch die Frage: Wie frei sind die Künste überhaupt beim Umgang mit Gender und Geschlecht? Welche Verantwortung haben die Verantwortlichen in Museen, Theatern und Jurys von Kulturpreisen? Was verbietet die Cancel Culture - wenn es diese denn überhaupt gibt? Über diese und weitere Fragen diskutieren am 5. Mai unter anderen Kay Metzger, Intendant des Ulmer Stadttheaters, und Stefanie Dathe, Leiterin des Museums Ulm.

Natürlich gibt es auch außerhalb des Themenschwerpunkts "He. She. They" wieder einige Angebote im Kulturprogramm der vh. Zu den bekanntesten Gästen dürfte Durs Grünbein zählen, der aktuell als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Poeten gilt. Er kommt am 4. Mai zum Autorengespräch nach Ulm und gibt Einblicke in seine Biografie, sein politisches Engagement und seinen Schreibprozess. Wer selber kreativ sein und schreiben möchte, ist in den Seminaren der aktuellen Neu-Ulmer Stadtschreiberin Julia Kulewatz gut aufgehoben. Sie bietet auch eine Schreibwerkstatt für Jugendliche an.

Lesen Sie dazu auch

Das detaillierte Programm mit allen Kulturveranstaltungen der Volkshochschule ist auf der Homepage vh-ulm.de zu finden.