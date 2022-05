Viele Kitas am Donnerstag geschlossen: Beschäftigte streiken wieder

Vor der dritten Verhandlungsrunde ruft Verdi Beschäftigte aus Kitas, der Sozialen Arbeit und Behindertenhilfe landesweit zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Einer der drei Kundgebungsorte im Land wird Ulm sein, dort versammeln sich Erzieher, Sozialarbeiterinnen und weitere Beschäftigtengruppen um 10 Uhr auf dem Münsterplatz. Betroffen sind neben den Einrichtungen in Ulm die städtischen Kindertagesstätten in Heidenheim, Laupheim, Wangen, Überlingen sowie weiteren Gemeinden in Oberschwaben. Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben geht von einer hohen Beteiligung aus, denn „die Fachkräfte haben kein Verständnis für die Verweigerungshaltung der kommunalen Arbeitgeber am Verhandlungstisch“, die bislang kein Angebot vorgelegt haben.

Kitas geschlossen: Eltern in Ulm zeigten sich laut Verdi verständnisvoll

Die von den Kita-Schließungen betroffenen Eltern wurden frühzeitig informiert. „Die meisten Eltern zeigen sich sehr solidarisch gegenüber dem Personal“, betont Maria Winkler, und „wissen, dass der Streik nicht gegen die Eltern oder Kinder gerichtet ist“. Nach zwei bisher ergebnislos gebliebenen Verhandlungsrunden erhöht Verdi den Druck, um doch noch am Verhandlungstisch zu einer Lösung zu kommen. „Die gesellschaftliche Bedeutung der Sozial- und Erziehungsberufe wird zwar allgemein betont, jedoch fehlen die dringend notwendigen Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und gegen die ständige Überlastung des pädagogischen Personals. Eine angemessene Bezahlung ist überfällig, die gestiegenen Anforderungen brauchen andere Antworten als die Bezahlung nach 30 Jahre alten Tätigkeitsmerkmalen.“

11 Bilder Kita-Beschäftigte streiken in Ulm Foto: Alexander Kaya

Die zum Warnstreik aufgerufenen Beschäftigten aus den Kindertagesstätten Ulm werden in einem Demonstrationszug beginnend um 9 Uhr vom Weinhof durch die Stadt zum Münsterplatz ziehen. Dorthin kommen auch die Streikenden aus anderen Städten des Verdi-Bezirks, die mit Bussen anreisen und über die Hirschstraße zum Münsterplatz ziehen.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten der Kommunen im Sozial- und Erziehungsdienst eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung durch eine bessere Eingruppierung. Die kommunalen Arbeitgeber haben in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt. Verdi verhandelt für rund 330.000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst bei den Kommunen und kommunalen Gebietskörperschaften. Zudem hat die Tarifrunde unmittelbar Auswirkungen auf freie Träger, da die Tarifabschlüsse in der Regel von freien Trägern, Wohlfahrtsverbänden und Kirchen übernommen werden. Die Tarifverhandlungen werden am Montag, 16. Mai, fortgesetzt. (AZ)