Viele krank oder im Urlaub: In Ulm droht der Müll liegen zu bleiben

In Ulm häufen sich derzeit die Personalausfälle aufgrund von Urlaub, Quarantäne und Krankheit. Das wirkt sich auf die Müllabfuhr aus.

Die für die Müllentsorgung zuständigen Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) verzeichnen nach eigenen Angaben derzeit eine hohe Abwesenheitsquote bei ihren Beschäftigten. Wie die Ulmer Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilt, könnte das zur Folge haben, dass in den kommenden Tagen Mülltonnen verspätet geleert werden. Für bestimmten Abfall könnte es gar bedeuten, dass er gar nicht abgeholt wird.

Die EBU würden mit ihren Beschäftigten täglich mit maßgeblichem Anteil zur allgemeinen Ortshygiene und dem Gesundheitsschutz der Ulmer Bürgerinnen und Bürger beitragen. Dieser Beitrag werde auch in Corona-Zeiten aufrechterhalten.

Müllabfuhr in Ulm: Restmüll und Biotonne haben Priorität

Aktuell aber beutelt die Entsorgungsbetriebe eine hohe Abwesenheitsquote beim Personal, was sowohl Krankheits- und Quarantänefällen als auch der Urlaubszeit geschuldet sei. So sei es möglich, dass die zur Leerung bereitgestellten Gefäße nicht wie gewohnt, sondern verspätet, eventuell auch erst am Folgetag, geleert werden. "Wir setzen wie immer alles daran, die im Abfuhrkalender genannten Termine einzuhalten", heißt es in der Mitteilung.

Sollte aber zukünftig weiteres Personal ausfallen, können Leerungen ausgesetzt werden. Dies würde nach Priorität geschehen. Bevor es so weit kommt, würden EBU-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus anderen Unternehmensteilen für die Müllabfuhr eingesetzt. Reicht dies nicht aus, soll auf die Leerungen der Papiertonnen verzichtet und die Sperrmüllabfuhr vorübergehend eingestellt werden. Leerungen von Restmüll- und Biotonnen hätten demnach Priorität.

Eine positive Nachricht gibt die Stadtverwaltung dennoch bekannt: Die von den aktuellen Lieferengpässen betroffene Versorgung mit Hundekotbeuteln sei wieder gewährleistet. Die seit Langem erwartete Lieferung sei soeben bei den EBU eingetroffen, sodass die Hundekotbeutelstationen im Laufe des Mittwochs aufgefüllt werden können. (AZ)