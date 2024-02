Ulm

vor 33 Min.

Viele lobende Worte zum Abschied von Gunter Czisch

Plus Im rappelvollen Ulmer "Roxy" feiert der scheidende Ulmer Oberbürgermeister mit einer großen Schar von Gästen eine große Party. Dabei mahnt er die Menschen zu mehr Gemeinsamkeit und Zusammenhalt.

Von Ronald Hinzpeter

An Durchkommen war eigentlich nicht zu denken. Hatte der scheidende Oberbürgermeister Gunter Czisch in seiner Abschiedsrede ganz besonders das Zusammensein betont - bei der Abschiedsfeier im "Roxy" war ein Mehr an Nähe kaum möglich, angesichts der drangvollen Enge. Sehr viele Menschen wollten am Montag bei Czischs Ausstandsparty dabei sein und ihm teilweise auch ganz persönlich für seine Arbeit danken.

Der Ministerpräsident konnte nicht zu Gunter Czisch kommen

16 Jahre lang hatte Czisch der Stadt Ulm als Finanzbürgermeister gedient, acht Jahre lang als Oberbürgermeister. Und so hatten sich etliche Wegbegleiter und -begleiterinnen eingefunden, nicht zuletzt die regionale Prominenz aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft von diesseits und jenseits der Donau. Eigentlich sollte auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann persönlich auftreten, doch weil sich just zum selben Termin Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Besuch in Stuttgart angesagt hatte, musste er sozusagen Prioritäten setzen. Das deutsche Staatsoberhaupt konnte dann aber doch nicht mit dem obersten Politiker des Ländles zusammentreffen, denn der hatte sich am Montag ins Bett begeben, weil er "von einer Erkältung schlimm erwischt" worden war, wie der Stellvertretende Ministerpräsident, Innenminister Thomas Strobel, dem Publikum eröffnete.

