Ulm

vor 47 Min.

Viele wollen in Ulm die flauschigen Alpakas mit den Kulleraugen sehen

Plus Für die einen sind sie nur Hobbytiere, für die anderen sind sie Lieferanten eines wichtigen Rohstoffes. Bei der großen Show in Ulm wurden die schönsten Alpakas gekürt

Von Stefan Kümmritz

Die einen betreten das eingezäunte Viereck recht stolz, andere zeigen sich unbeeindruckt vom grellen Licht und den sie beobachtenden Menschen und wiederum einige andere geben sich wie störrische Esel. Alle werden sie an einer Leine geführt von ihrem „Herrchen“ oder „Frauchen“, auf dass die Tiere von Richterin Barbara Hetherington aus England auf ihre Schönheit hin bewertet werden. Ein gutes Aussehen konnte man eigentlich allen Tieren bei der Alpaka-Show am Wochenende in der Ulmer Messehalle drei bescheinigen, sonst hätten ihre Züchter sie auch kaum in den Wettbewerb geschickt.

