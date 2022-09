Vielfach gefaltet: "Manifolds" sind erstmals in Deutschland zu sehen

Lokal Das Museum Ulm widmet dem Designer Franco Clivio eine Ausstellung. Der Schweizer hat seinen Abschluss an der HfG Ulm gemacht.

Von der Zweidimensionalität in die Dreidimensionalität: Zum 80. Geburtstag, den Franco Clivio im Juli feierte, widmet das Museum Ulm dem künstlerischen Schaffen des Schweizer Designers eine Kabinett-Ausstellung. "Manifolds" heißt sie – ein Kunstbegriff, mit dem Clivio seine spielerischen Formenerkundungen mit flach zu lagernden, aber aufgebaut den Raum definierenden fragilen Objekten bezeichnet. Franco Clivio studierte von 1963 bis 1968 an der Ulmer Hochschule für Gestaltung, wo der Industriedesigner seinen Abschluss machte.