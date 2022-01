Vier Verletzte nach Schlägerei vor Ulmer Rathaus

Zwei Gruppen geraten auf dem Marktplatz in Ulm in Streit, es kommt zu Gewalt. Ein Opfer muss ins Krankenhaus. Wer sind die Angreifer?

Vier Männer sind bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in der Nacht zum Sonntag in Ulm verletzt worden, wie die Polizei berichtet. Demnach gerieten die Beteiligten gegen 3.15 Uhr am Sonntag am Marktplatz beim Rathaus in Streit. Dieser sei dann eskaliert.

Fünf bislang unbekannte Personen hätten auf vier junge Männer im Alter zwischen 27 und 35 Jahren eingeschlagen. Danach seien diese in Richtung Kramgasse weggerannt. Ein Zeuge habe zunächst die Verfolgung aufgenommen, die Männer aber aus den Augen verloren. Durch die Schläge wurden die vier jungen Männer verletzt. Einer von ihnen wurde so schwer verletzt, dass der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus brachte. Bislang ist zu den Tätern lediglich bekannt, dass einer sehr kurze Haare und einen sogenannten Ziegenbart gehabt haben soll. Einer habe eine Glatze gehabt. (AZ)