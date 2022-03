Vince Ebert im Roxy: "Make Science Great Again"

Physik, Politikwissenschaft, Philosophie – das alles bringt Vince Ebert im Roxy in Ulm unter einen humorvollen Hut.

Seit rund 20 Jahren versucht der Diplom-Physiker und Kabarettist Vince Ebert dem breiten Publikum die Wissenschaft zu erklären. Schließlich bewegen grundlegende Fragen die Forscher, die unter anderem festgestellt haben wollen, wie man mittels einer Urinprobe eines Elefanten dessen Penislänge errechnen kann.

„Sollten Sie also mal ein Date mit einer Mathematikerin haben, pinkeln Sie lieber nur im Sitzen", lautete der Ratschlag des Wissenschaftlers. „Make Science Great Again“, war das Motto des Abends. Ebert wurde unter anderem im Fernsehen mit „Wissen vor acht“ bekannt. In Ulm kamen rund 270 Besucherinnen und Besucher ins Kulturhaus Roxy. Unbeantwortete Frage stellte Ebert an sein Publikum, wie etwa, was passieren würde, wenn man beim Italiener Pasti und Antipasti zusammenbringt.

Was Vince Ebert mit Trump verbindet

Geprägt war Eberts Auftritt von seinem Aufenthalt in den USA. Bemerkenswert sei hier der Bezug zur Wissenschaft des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dessen Vorschlag, Desinfektionsmittel gegen Corona zu schlucken, nicht bis zur praktischen Testung gekommen ist. Kein Land habe mehr Nobelpreisträger hervorgebracht, stellte der Kabarettist fest und ergänzte, dass es in Deutschland mehr Lehrstühle für Genderfragen als zur Virenforschung gäbe.

Ratschläge wollte er als Deutscher ohnehin nicht über den Großen Teich geben: „Eine Nation, die über Jahrzehnte nicht in der Lage ist, einen Flugplatz fertigzustellen, sollte sich zurückhalten.“ Dass Wissenschaft nicht trocken sein muss, sondern durchaus unterhaltsam sein darf, stellte Ebert seinem Auditorium dar und zitierte auch Albert Einstein: „Wenn wir wüssten, was wir tun, wäre es keine Wissenschaft.“

Zwei Stunden tritt Ebert im Roxy in Ulm auf

Humoristisch punktete Ebert immer dann, wenn handfeste Fakten und Studien auf die nüchterne Realität trafen. Als Beispiel für die vermeintliche Kehrseite der weiblichen Emanzipation nennt der Kabarettist den Untergang der Titanic. Hier hätten mehr Frauen überlebt, weil ihnen die Männer den Zutritt zu den Rettungsbooten ermöglicht hätten. Mit der zunehmenden Gleichberechtigung der darauffolgenden Jahre hätten sich jedoch die Zahlen ausgeglichen, erklärte Ebert weiter und gab den Gastgebern von Genderveranstaltungen den Tipp, für Treffen keine Kreuzfahrtschiffe zu wählen.

Dinkel- oder Dunkeldeuschland?

Der Bezugspunkt würde die Realität des Betrachters bestimmen, sagte Ebert und griff Einsteins Relativitätstheorie auf: "Wie lange eine Minute dauert, hängt davon ab, auf welcher Seite der Toilettentüre man steht." Politisch wollte Ebert zwar nicht in seinem Programm werden, wie er sagte. Dennoch nahm er Bezug auf die aktuelle Energiewende: Müsste man ausschließlich aus den Reserven der Wasserkraftspeicher das Stromnetz speisen, gingen nach rund 40 Minuten großflächig die Lichter aus, erklärte Ebert und ergänzte: "Wir wollen zwar warm duschen, doch wenn RWE den Hambacher Forst abholzt, gehen wir auf die Barrikaden."

Bei derartigen Emotionen solle sich die Forschung auf ihre Erkenntnisse konzentrieren, anstatt Rücksicht auf eventuell verletzte Gefühle zu nehmen. Ob als Kabarettist oder Wissenschaftler müsse man sich "korrekt positionieren", während das Land nicht mehr in Ost und West, sondern "Dinkel- und Dunkeldeuschland" geteilt sei, als gäbe es nur noch links-grün versiffte und rassistische AfDler, sagte Ebert. Nach fast zwei Stunden entließ Ebert seine Besucher mit der nachdenklichen Botschaft, dass Menschen immer komplex und widersprüchlich seien: "Die größte Errungenschaft des Abendlandes ist der Diskurs, weshalb wir wieder miteinander reden müssen."