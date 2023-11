Virtuoses Spiel mit dem Schlangen-Instrument

Das Ulmer Stadthaus hat sein 30-jähriges Bestehen mit einem Musiker gefeiert, der schon zur Eröffnung gespielt hat. Was er für Töne produziert, ist unglaublich.

Zwischen dem 12. November 1993 und dem 12. November 2023 liegen 30 Jahre: drei Jahrzehnte Stadthaus in Ulm. Zum Geburtstag des Meier-Baus kam ein Musiker, der schon bei der Eröffnung gespielt hatte, damals wie heute auf Einladung des Vereins für moderne Musik Ulm/ Neu-Ulm: Michel Godard, einer der virtuosesten Jazzmusiker Europas, der das historische Musikinstrument Serpent für den Jazz entdeckt hat.

Das Spiel mit dem Schlangen-Intrument

Man reibt sich die Augen: Godards schlangenförmiges Rohr aus dunkelbraunem Holz hat nur sechs Grifflöcher – aber was der 63-jährige Franzose damit alles anstellt, ist faszinierend. Godard wechselt zudem auch während eines Stückes das Instrument. Der schwergewichtige Franzose, der den Einsatz der Tuba revolutioniert hat, produziert auf ihr krasse Töne, am extremsten in der Zugabe. Und natürlich spielt er noch E-Bass.

Ins voll besetzte Stadthaus kam Godard diesmal mit seinem „Trio Color“. Dazu gehören der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete italienische Akkordeon-Virtuose und -komponist Luciano Biondini, der sich durch die Emotionalität seiner Spielkunst und durch Expressivität auszeichnet, und der in Kamerun aufgewachsene Schweizer Drummer Lucas Niggli. Er ist kompositorisch und als Musiker auf Jazz und Neue Improvisationsmusik spezialisiert. Er breitete energiegeladen und ekstatisch unglaubliche Klangteppiche aus, auf denen Godard und Biondini ihre Klänge wachsen ließen.

Das Stadthaus wurde anfangs als Elefanten-Klo geschmäht

Zum Auftakt des Stadthaus-Geburtstages erinnerte Oberbürgermeister Gunter Czisch an die Diskussionen um das heute vor allem für kulturelle Veranstaltungen genutzte weiße Haus, an den scharfen Diskurs um das damals von Kritikern unter anderem als „Elefantenklo“ bezeichnete Gebäude des Stararchitekten Richard Meier. Architekten und Künstler aus der ganzen Welt seien damals nach Ulm gekommen, um zu sehen, was sich die Provinzstadt an Aufbruch traue, so Czisch. Er erzählte auch von seinen Kindheitserinnerungen, als er mit dem Opa noch in dessen DKW durch die Hirschstraße gefahren sei, zum großen Parkplatz vor dem Münster. Viel Beifall erhielten Karla Nieraad und Kulturmanager Raimund Kast, die beide seit 30 Jahren im und fürs Stadthaus engagiert sind.

