Vocalensemble präsentiert moderne Meisterwerke in begeisternder Frische

Seit 2011 gibt es das Junge Vokalensemble Ulm. Nun brachte der Chor ein Konzert mit spannenden Melodien und technischer Raffinesse auf die Bühne.

Die Konzerte des 2011 gegründeten Jungen Vokalensemble Ulm sind stets Höhepunkte im jährlichen A-capella-Geschehen der Region. Stefan Glasbrenner rief sein Ensemble ins Leben, um die Vielfalt zeitgenössischer Chorkompositionen vorzustellen. Das gelingt seit nunmehr 13 Jahren und es gelang auch im vorzüglichen neuen Konzertprogramm "The Passing of the Year", in dessen Zentrum Jonathan Dives gleichnamiger Liederzyklus für Doppelchor und Klavier stand.

Der Liederzyklus ist eine Herzensangelegenheit für den Chorleiter des Vocalensembles

Als er das Stück zum ersten Mal gehört habe, sei es ihm zu einer persönlichen Herzensangelegenheit geworden, dieses Werk in Ulm zu Gehör zu bringen, berichtet Chorleiter Stefan Glasbrenner. Eine "bestechend schlichte" und zugleich "opulente" Klangsprache, wie der Chorleiter findet. Sieben Lieder, die ineinander übergehen, dabei eine faszinierende rhythmische Architektur und klanglichen Färbungen vorstellen und von den Sängerinnen und Sängern höchste Disziplin und Sangeskunst forderten. Denn was da mitunter melodisch so sanft und fast schwebend klang, ist technisch gesehen das Ergebnis von einander komplex überlagernden bitonalen Strukturen, sanft dissonanten Passagen und hohen Kontrasten. Das alles muss perfekt gesungen werden, sonst funktioniert es nicht.

Dem Jungen Vokalensemble gelang vom ersten Ton an diese perfekte Mischung aus Leichtigkeit und Ausdrucksstärke, die im eingehenden "Invocation" noch mit zarten, fast verhaltenen Tönen in Doves Klangwelt lockt, um dann auf Basis von Texten von Emily Dickinson und William Blake auch heitere, verspielte, lebensfrohe Elemente in den Vordergrund zu stellen.

Exquisit gesungen beispielsweise "Answer July", wo sich die antiphonalen Passagen als spannungsvoll-heiteres Match zwischen tradierten, die Renaissance aufnehmenden Klängen und Moderne entfalteten. Oder "Hot sun, cool fire" (Text George Peele, 16. Jh.), in denen Dove ein atemberaubendes Kontrastspiel von Melodie und Reibung, Sopranhöhen und sonoren Männerstimmen konstruiert. Das Vokalensemble meisterte das bravourös. Tief in Ohr und Herz ging sicherlich auch "Adieu! Farewell earth's bliss!". Eine Art Trauermarsch, der sich mit ergreifender Kontrapunktik über der glasklar und warm von den Sopranstimmen wiederholten Sentenz "Lord, have mercy on us!" aufbaut und hypnotische Wirkung entfaltet.

Meisterlich gesungene Werke der Gegenwart in Ulm

Das finale "Ring out wild Bells" wiederum reine Lebensfreude, mit dem dieser Zyklus (von Pianistin Nan Xiao fabelhaft am Flügel begleitet) geradezu swingend-tänzerisch ausklang. Glasbrenner hatte nicht zu viel versprochen, als er Doves Komposition als nichts weniger als tief beeindruckend ankündigte. Auch die übrigen Programmpunkte des (leider) knapp einstündigen Programms nahmen die begeisterten Besucher gerne als Ohrwurm mit nach Hause: Philip Stopfords "Ave maris stella" basiert auf dem lateinischen Marienhymnus, wie er von vielen anderen Komponisten durch die Jahrhunderte vertont wurde. Doch der sphärisch-hymnische Melodiebogen, den Stopford höchst kunstvoll zweistimmig spannt, ist ein modernes Meisterwerk – und wurde meisterlich gesungen. Und mit der Zugabe von Morten Lauridsens "Dire-ton!" sollte sich der junge Chor spielend neue Fans gesichert haben. Die Konzerte des Jungen Vokalensembles sind wahre Schatzkammern für entdeckungsfreudige Konzertgänger. Sie beweisen, wie schön und vielfältig gegenwärtiges Repertoire für Chöre sein kann. Wer den Blick über den Tellerrand tradierter Chorkonzerte heben mag, sei auf die nächsten Konzerte des JVE im Juni verwiesen, wo unter dem Titel "Live, Sing, Rejoice!" Auftritte im Neu-Ulmer Glacis-Park und im Stadthaus Ulm stattfinden.

Alle Termine findet man hier.