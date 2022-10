Ulm/Vöhringen

10:51 Uhr

Wieland baut neues Recyclingzentrum für 80 Millionen Euro: Neue Jobs entstehen

Blick auf das Werk in Vöhringen: Das Recyclingzentrum untermauert Wielands Beitrag zu einer Kreislaufwirtschaft.

Wieland investiert für ein neues Kupferrecyclingzentrum an seinem deutschen Hauptproduktionsstandort in Vöhringen. So soll der CO2-Ausstoß geringer werden.