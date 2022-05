Wieland sieht sich nachhaltig in Richtung Nachhaltigkeit

„Werte schaffen über Generationen“. So beschreibt Wieland seine Transformation und verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit nachhaltigem Handeln.

Wieland, der Kupferriese mit Sitz in Ulm, setzt verschiedene Vehikel ein, um sein Geschäftsmodell im Sinne der Nachhaltigkeitsagenda weiterzuentwickeln. Zusammengefasst ist das im neuen Nachhaltigkeitsbericht, der jetzt veröffentlicht wurde.

"Nachhaltigkeit ist für uns weder ein Etikett noch ein Nebengeschäft, sondern Teil unseres Geschäftsmodells und damit ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Als Industrie-Pionier wollen wir in unserer Branche die Maßstäbe für umweltfreundliche Produkte setzen“, bekräftigt darin Erwin Mayr den Anspruch. Im Berichtsjahr senkte Wieland unter anderem die Treibhausgase aus der direkten Produktion und der Energienutzung um zehn Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2018/19. Mit der Ausweitung von Grünstromlieferverträgen (Green Power Purchase Agreements), verbunden mit einer konsequenten Elektrifizierung der Produktionsanlagen, sind die nächsten Reduzierungen bereits anvisiert.

Recyclinganteil bei Wieland ist gestiegen

Mit 74 Prozent erreicht Wieland bereits heute einen hohen Recyclinganteil in seinen Kundenprodukten und strebt bis 2030 einen Wert von über 90 Prozent an. Durch Investitionen in ein Recyclingzentrum in Shelbyville und den Kauf des US Recycling-Spezialisten Totall Metal Recycling aus Granite City baut Wieland seine Marktführerschaft in den USA im Recycling von Buntmetallen aus. Mit den neuen Kapazitäten kann Wieland verstärkt geschlossene Wertstoffkreisläufe aufbauen und damit die indirekten Emissionen, verursacht durch den Einsatz von Neumetallen, reduzieren. Daneben beteiligt sich die Gruppe über ihre Risiko-Kapital-Tochter Wieland Ventures strategisch an innovativen, umweltfreundlichen Start-ups und legt dabei den Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle.

Auch setzt Wieland Impulse für eine vielfältige und inklusive Belegschaft. So erhöhte sich der Frauenanteil in Führungspositionen während des Berichtsjahres auf 14 Prozent und soll bis 2030 auf mindestens 20 Prozent steigen. (AZ)