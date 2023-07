Vollsperrung auf der A8 verursacht stundenlange Staus – jetzt ist sie beendet

Die Autobahn GmbH hat angesichts einer Vollsperrung auf der A8 andere Umleitungen gewählt als zuletzt. Das ist spürbar, dennoch sind die Behinderungen heftig.

Noch bis Montagmorgen, 17. Juli, ist die Autobahn 8 zwischen Ulm-West und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Die Hauptumleitungsstrecke über die Bundesstraße 10 ist seit dem Morgen vollkommen überlastet, auch andere Strecken sind voller Stau.

Die Autobahn GmbH hat mehrere Baumaßnahmen gebündelt, die im 24-Stunden-Betrieb abgewickelt werden, um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten. An mehreren Stellen wird der verschlissene Fahrbahnbelag ausgetauscht und am Drackensteiner Hang finden umfangreiche Felssicherungsarbeiten statt.

Bauarbeiten auf der A8 zwischen Ulm und Stuttgart führen zu vielen Staus

Der Fernverkehr wird bereits am Kreuz Ulm/Elchingen über die A7 und die A6 umgeleitet. Richtung Stuttgart werden die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf die B10 geleitet. Da dort auf fast 30 Kilometer zwischen Dornstadt und Geislingen der Verkehr zum Erliegen kam und die Navigationssysteme Stauzeiten von rund drei Stunden anzeigte, suchten sich Autofahrende Alternativen. In der Folge bildeten sich auch auf der B28 in Richtungen Reutlingen vor mehreren Ortsdurchfahrten Staus mit über einer Stunde Verzögerung. Auf der Alb sind immer wieder ortsfremde Kennzeichen auf Feldwegen unterwegs. Fahrerinnen und Fahrer versuchen offenbar, eigene Schleichwege zu finden. Extreme Staus in Wiesensteig oder Hohenstadt wie im April vergangenen Jahres bei ähnlichen Felssicherungsarbeiten gab es bisher nicht. Die verbesserte Verkehrsführung der Autobahn GmbH zeigt an diesen Stellen Wirkung.

Nachtrag: Die Vollsperrung auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Ulm-West und Mühlhausen (Albabstieg) in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe wird planmäßig am Montag, 17. Juli, um etwa 5 Uhr beendet.