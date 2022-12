Ulm

Vollversammlung der IHK Ulm schlägt Alarm

Von Unternehmen, die sich in einer existenzbedrohenden Lage befinden, sprechen die Wirtschaftsvertreter in einem offenen Brief. Das sind die Forderungen.

Die Wortwahl klingt dramatisch: "Die aktuelle, krisenbehaftete Situation verunsichert die regionalen Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung sehr. Mit Sorgenfalten blicken nahezu alle Branchen auf das kommende Jahr, erste Standortentscheidungen und -investitionen in der Region werden infrage gestellt. Eine nicht unbedeutende Anzahl von Unternehmen befindet sich in einer existenzbedrohenden Lage." So beginnt ein offener Brief der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Ulm an das Regierungspräsidium und zahlreiche Politiker und Politikerinnen und andere Entscheidungsträger in der Region. Konkret hat die Vollversammlung der IHK Punkte aufgelistet, die direkt und indirekt die aktuelle Situation der Unternehmen weiter verschlechtern und die Region als zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort schwächen würden. Erhöhung von kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen

Verschlechterung der Erreichbarkeit von Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen (zum Beispiel durch verkehrliche Einschränkungen oder zusätzliche Belastungen der Endkunden etwa durch steigende Parkgebühren)

Erhöhung der finanziellen Belastungen für Unternehmen im Verkehrsbereich - und das im Alleingang Baden-Württembergs (Einführung einer zusätzlichen Lkw-Maut auf Landes-, Kreis- und Kommunalstraßen, Einführung eines Mobilitätspasses)

auf Landes-, Kreis- und Kommunalstraßen, Einführung eines Mobilitätspasses) Bürokratische Hürden und lange Verfahren bei Genehmigungen (z.B. beim Netzanschluss oder der Inbetriebnahme von erneuerbaren Energieanlagen) Ein positives Signal hingegen seien zentrale Ansprechpartner für die Wirtschaft vor Ort, die in der aktuellen Situation auch als Helfer und Mittler auftreten können und parallel zum entsprechenden Auf- und Ausbau dabei unterstützen, Investitions- und Expansionsvorhaben konstruktiv und aus einer Hand zu begleiten.

Wohnraum und Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Arbeits- und Fachkräfte – auch aus dem Ausland - zu finden. Und zudem gelte es, an Rahmenbedingungen wie Breitbandausbau, Auf- und Ausbau der Ausländerbehörden zu serviceorientierten Anlaufstellen für die Fachkräftegewinnung aus dem Ausland weiter dranzubleiben. (AZ)

