Von 40 auf 275 km/h: Erster ICE testet die Neubaustrecke Ulm–Wendlingen

Plus Beim größten Bahnprojekt der Region seit Jahrzehnten ist alles gebaut. Jetzt geht es an das konkrete Zugfahren. Zu testen gibt es da allerhand.

Nachdem seit Ende Januar durch die Oberleitung 15.000 Volt Wechselspannung fließen, ist seit Mittwoch auch ein ICE auf der Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm unterwegs. Es dauerte bis weit nach der Mittagspause, bis der als ICE-S benannte Messzug endlich das erste Mal in den Merklinger Bahnhof einfuhr. In den nächsten drei Wochen finden sogenannte Hochtastfahrten statt, bereits nächste Woche sollen dabei 275 km/h erreicht werden.