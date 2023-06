Von antik bis blumig: Shopping in Ulm der ungewöhnlichen Art

Wenn Zebrafelle, Penishalter aus Papua-Neuguinea oder Produkte aus Rosen aller Art angeboten werden, ist Ulm noch voller als sonst.

Als hätte es die Pandemie nie gegeben: Das Gedränge beim Antikmarkt zwischen Judenhof und Stadthaus war enorm, und auf dem von den Ulmer Rosenfreunden initiierten „Tag der Rose“ auf dem südlichen Münsterplatz wurde man zeitweise zwischen den Ständen mehr geschoben, als dass man selbstbestimmt seine Richtung hätte suchen können. Besonders beliebt war an den Stehtischchen ein Rosencocktail, den sich viele Besucher der Märkte gönnten.

Was an den über 60 Ständen auf dem Antikmarkt angeboten wurde, spiegelt den gesellschaftlichen Wandel: Es sind Dinge, die größtenteils in den Epochen zwischen dem späten 19. Jahrhundert und dem Wirtschaftswunder der 50er-Jahre erworben wurden, die geschätzt und geliebt wurden, die gesellschaftlichen Status bedeutet hatten, und die alle ihre eigene Geschichte haben. Welche Frauen mögen die Ketten, Anhänger, Ringe und Broschen aus böhmischem Granat mit Stolz getragen haben, die in großer Anzahl angeboten wurden? Wer trank in den 50er-Jahren Tee aus dem Villeroy&Boch-Service „Biarritz“, das so exklusiv aussieht, wie der Name es damals versprach?

Auf dem Antikmarkt blüht eine Zeit auf, in der selbst das Esslernbesteck für Babys – Schieberchen, Gäbelchen und gekrümmter Löffel – aus Silber sein durften. Er löse derzeit viele Haushalte auf, erzählt ein Händler. Die Wohnungen von heute haben weniger Platz, viel Ererbtes kommt auf den Markt, jede Menge Tafelsilber, aber auch alte Kameras und frühe Unterhaltungselektronik wie ein noch funktionsfähiges Grundig-Tonband. Er versuche oft, gerade schönen Schmuck und goldene Uhren vor dem Einschmelzen zu retten, doch sind sie nicht innerhalb von einigen Monaten verkauft, wandern die Stücke doch in die Schmelze. Und für Gegenstände wie Jagdtrophäen braucht man schon Liebhaber, um sie verkaufen zu können. Andererseits: Wer sich mit Gebrauchtem chic einrichten will, kam auf dem Antikmarkt diesmal voll auf seine Kosten, gerade weil aus der Art-Deco-Epoche tolle Stücke wie eine komplette Bar und Sofas angeboten wurden.

Der Antikmarkt und die Frage: Was ist schön? Was ist scheußlich?

Was ist schön? Was ist scheußlich? Schönheit liegt im Auge des Betrachters, weiß ein englisches Sprichwort. Der Zigarrenschneider oder das feine Kobalt-Porzellan mit Goldrand? Die farbigen Römergläser mit den hohen Stielen, die die eigene Großmutter auch im Schrank hatte? Gerade unter jugendlichen Marktbesuchern war immer wieder der begeisterte Kommentar „Oh wie geil!“ zu hören. Eine Backform, durch die der fertige Kuchen eine Skorpion-Deko trägt? Eine Musikkiste aus Leipzig mit Zungentechnik aus der Zeit um 1900 oder der Penishalter aus Papua-Neuguinea, den jemand genauso wie das Zebrafell von einer Fernreise mitgebracht haben muss?

Auch jede Menge Dinge mit lokalem Bezug waren im Angebot, und rätselnd stand man vor dem Porträt eines Ulmers – wer mag er gewesen sein? Wo mögen all die Putti und die geschnitzten Heiligenfiguren einst ihren Ort gehabt haben, die ein Händler zum Verkauf bot? Es gab nicht nur viel zu sehen, an den Ständen wurde auch rege gehandelt und gekauft. Für die Kunden war das sonnige Wetter mit dem kühlenden Wind ideal, für die Händler nicht ganz so optimal, da manch ein Windstoß auch aufgebaute Artikel umwarf.

Rosen haben in Ulm zahlreiche Fans. Sie trafen sich auf dem Rosenmarkt. Foto: Dagmar Hub

Tag der Rose in Ulm

Der Gang durch die Stände des Tages der Rose war nicht nur optisch, sondern auch olfaktorisch und geschmacklich ausgesprochen bunt. Rosenstöcke in ihrer Farbenpracht und lederne Gartenhandschuhe zum Umgang mit den dornenreichen Pflanzen gab es, außergewöhnliche und neue Sorten der Pflanzen, aber auch unzählige Produkte aus Rosen oder mit dem Design von Rosenblüten: Rosig-blumige Kleider und Modeschmuck, duftende Seifen, Rosensalz, Rosengelee und die geschmackliche Herausforderung Roseneis zum Beispiel, Rosenpunsch, Rosenbowle und Rosen-Cocktails, und wer noch nicht genug hatte von den Aromen der Rosaceae, der konnte sich zum alkoholischen oder alkoholfreien Drink noch ein Stück Rosentorte genehmigen. Jedenfalls ist die Liebe zur Rose keine Frage des Alters – kleine Mädchen bettelten die Mama um Kettchen mit den gläsernen Rosen an, und eine Seniorin schob mehrere Rosenstöcke im Korb des Rollators nach Hause.