Von der Sonne geblendet: 38-Jährige verusacht Unfall in der Olgastraße

In der Olgastraße in Ulm kam es zu einem Unfall. Zwei Autos wurden beschädigt.

In der Ulmer Olgastraße ist am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Laut Polizei schätzt den Schaden an den beteiligten Autos auf jeweils circa 300 Euro.

Gegen 15.55 Uhr war eine 54-Jährige mit einem VW in der Olgastraße unterwegs. Die Fahrerin gab gegenüber der Polizei an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Deshalb sei sie auf den vor ihr haltenden Skoda eines 38-Jährigen aufgefahren.

Die Polizei Ulm nahm vor Ort den Unfall auf. Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch durfte die Frau weiterfahren, so die Polizei. (AZ)