Von Mördermuschel bis Ulmer Bärin: Naturmuseum zeigt besondere Schätze

Plus Seit 100 Jahren besteht die große Sammlung des Naturmuseums Ulm. Zum Jubiläum gibt es eine Sonderausstellung mit Exponaten, die sonst nur selten zu sehen sind.

100 Perlen zum 100. Geburtstag: Von einem gemütlichen, barock anmutenden Sofa aus kann man sogar im Sitzen lange Zeit vor den Ausstellungstücken einer neuen Sonderausstellung im Ulmer Naturmuseum verweilen und schauen. In fünf Kategorien aufgeteilt zeigt die Schau Exponate mit jeweils eigener Geschichte, die in den hundert Jahren, in denen die Sammlung besteht, nur selten vor die Augen des Publikums kamen.

Ungefähr 140.000 Objekte besitzt das Ulmer Naturmuseum. Da war es gar nicht so einfach, genau jene besonderen hundert Exponate aus den Kategorien Zoologie, Paläontologie, Mineralogie, Botanik und Entomologie (Insektenkunde) auszuwählen, die nun zu sehen sind. Sie reichen vom 420 Millionen Jahre alten versteinerten Seestern und einem Ammoniten, der die Ulmer Bombennacht des 17. Dezember überstand und sich in der Hitze rötlich verfärbte, bis hin zu einem Präparat eines Braunkehlchens, das Vogel des Jahres 2023 ist.

