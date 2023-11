Von Panzerbären und Panzerbeeren

Plus Das Naturmuseum Ulm stellt anlässlich seines 100. Geburtstags in unserer Kolumne jeden Monat ein heimisches Tier oder eine Pflanze vor. Heute: die Rosskastanie.

Kennen Sie eigentlich Panzerbären? Diese intelligente Art lebt im hohen Norden, trägt eine Rüstung und ist die Erfindung von Autor Philipp Pullmann, dem Erschaffer der Goldenen-Kompass-Welt. Panzerbeeren hingegen, an die der gemeine Biologe beim Schmökern erinnert wird, gibt es tatsächlich.

Bevor wir uns mit Panzerbeeren befassen, sollten wir etwas allgemeiner klären, was eine Beere im botanischen Sinne ist. Erdbeeren sind es schon mal nicht. Sie sind Sammelnüsschenfrüchte. Bei Himbeeren handelt es sich um Sammelsteinfrüchte, bei Brombeeren ebenso. Und Vogelbeeren sind Apfelfrüchte.