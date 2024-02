Ulm

Von Quantencomputern und Atomuhren: DLR öffnet erstmals seine Pforten

Plus Das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt forscht an revolutionären Technologien. Bei einer Führung mit SPD-Politiker Kevin Kühnert wurden erstmals Einblicke gewährt.

Die Wissenschaftler gaben sich große Mühe, um den Besucherinnen und Besucher auch nur ansatzweise zu vermitteln, woran sie am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Ulm arbeiten. Es geht um sogenannte Schlüsseltechnologien. Das sind Technologien, die eine derart große Bedeutung haben sollen, dass sie mehrere Innovationen auf einmal antreiben und von denen die gesamte Wirtschaft profitieren kann. In Ulm forscht das DLR nach eigenen Angaben an den wohl präzisesten Atomuhren der Welt, an revolutionären Quantencomputern, an Auto- und Flugzeugbatterien der Zukunft und an Sicherheitssystemen für künstliche Intelligenz (KI). Anlässlich eines Besuches von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert wurden nun zum ersten Mal Einblicke in die Forschungswelt des DLR gewährt. Der prominente Besuch hatte aber nicht nur eine neugierige Besichtigung zum Anlass.

Ulmer Forschungseinrichtung wird von Kevin Kühnert besucht

Bei dem Informationsbesuch waren auch der designierte Ulmer Oberbürgermeister Martin Ansbacher, der Ulmer Landtagsabgeordnete der SPD Martin Rivoir und der SPD-Europa-Kandidat und Ulmer Wirtschaftsprofessor Steffen Reik vor Ort. Sie alle hatten die schwierige Aufgabe, den Präsentationen der Naturwissenschaftler zu folgen. Es ging um Themen, die für Laien beinahe unfassbar sind. Die Abteilung für Quantentechnologien zum Beispiel. Sie arbeitet mit einzelnen Lichtteilchen und nutzt Atome für Sensoren, die in der Navigation, speziell in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen, wie der Wissenschaftler Christian Brand erklärt. So sei das DLR beispielsweise weltweit führend bei mobilen Atomuhren. Die Uhren würden so präzise messen, dass auf zehn Millionen Jahren eine Abweichung von maximal einer Sekunde erwartet werde. Mit der Technik der Atomuhren könnten Navigationssystem in der Zukunft noch präziser werden. Das könnte zum Beispiel für Flugtaxis entscheidend sein.

