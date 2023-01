Ulm

Das Leben des Dirigenten Lorenzo Ghirlanda: Von Ulm aus in die ganze Welt

Plus Posaunist und Dirigent Lorenzo Ghirlanda bereist die ganze Welt – kürzlich probte er mit dem irakischen Nationalorchester. Er sucht für sein Orchester nun einen festen Ort in der Region.

Von Florian L. Arnold

"Es ist grausam, dass Musik so schön sein kann. Sie hat die Schönheit der Einsamkeit des Schmerzes: Kraft und Freiheit. Die Schönheit der Enttäuschung und der nie erfüllten Liebe", sagte der britische Komponist Benjamin Britten über die Musik. Der Dirigent und Posaunist Lorenzo Ghirlanda könnte wohl viel über die Kraft und Freiheit der Musik sagen. Denn der 1974 in Lugano geborene Musiker, der seit fünf Jahren in Ulm lebt, ist auf der ganzen Welt unterwegs – zuletzt führte ihn die Musik auch nach Bagdad. Dort probte er mit dem irakischen Nationalorchester Werke, die der zentraleuropäischen Tradition entstammen, Werke, die wenig oder gar nichts mit der irakischen Geschichte zu tun haben. Kann das funktionieren?

