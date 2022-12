Mit dem Nachtzug von Ulm nach Venedig

Täglich fährt nun ein Nightjet über Ulm nach Venedig und führt auch Wagen nach Wien, Budapest, Zagreb, Ljubljana und saisonal nach Rijeka mit sich.

Über Nacht entspannt in den Urlaub reisen: Ab heute binden Deutsche Bahn (DB) und die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) Baden-Württemberg noch stärker in das europäische Nachtzugnetz ein. Der DB-Konzernbevollmächtigte von Baden-Württemberg, Thorsten Krenz hat in Stuttgart zusammen mit Winfried Hermann, Minister für Verkehr des Landes Baden-Württemberg und anderen das neue Angebot vorgestellt und den ersten Nightjet, also Nachtzug, nach Venedig verabschiedet.

Einschlummern zum Rattern der Waggons: Der Nachtzug hat auch Liegewagen. Foto: Snälltåget/dpa-tmn

Minister Hermann sagte: "Eine der Stärken der Eisenbahn war in früheren Jahrzehnten, dass sie wichtige Metropolen über Nacht miteinander verbunden hat. Bedauerlicherweise ist diese Art des Reisens über längere Zeit aufs Abstellgleis geschoben worden. Umso mehr freut es mich, dass Stuttgart mit dem Nightjet jetzt wieder einen Anschluss an einen echten Nachtzug mit dem Traumziel Venedig erhält. Das ist ein wichtiger Beitrag zum klimaschonenden Reisen, auf den hoffentlich noch viele Nachtzugangebote folgen werden."

Das kosten die Tickets für den Nachtzug von Ulm nach Venedig

Die neue NJ-Linie nach Venedig und der EuroNight (EN) nach Ungarn sowie Südosteuropa verbindet in Summe sechs deutsche Städte mit dem europäischen Nachtzugnetz. Tickets für Nightjet-Verbindungen sind im Sitzwagen ab 49,90 Euro pro Person und Richtung, im Liegewagen ab 79,90 Euro und im Schlafwagen ab 99,90 Euro erhältlich. Die Nightjet- und EuroNight-Tickets gibt es in allen Reisezentren und Agenturen der DB sowie über bahn.de und die App DB Navigator. (AZ)

