Vor dem Fischerstechen gibt es frischen Fisch im Ulmer Rathaus

Es ist eine der ältesten Traditionen von Ulm: bei der Verwilligung bittet der Schifferverein den Oberbürgermeister förmlich um die Erlaubnis, das Fischerstechen durchführen zu dürfen.

Das Ritual folgt festen Regeln und wirkt völlig aus der Zeit gefallen: Erst wird laut getrommelt, dann bittet der Vize-Vorsitzende des Schiffervereins Peter Engelhardt, den Oberbürgermeister um die Erlaubnis, das Stechen halten zu dürfen. "Ich bitte Sie in aller Form um Bewilligung", sagt Engelhardt im Foyer des Ulmer Rathauses am Mittwoch. Um dann mit den Worten "ganz ohne Spezialeffekte", die "Königsdisziplin des "Zillenfahrens" doch noch verbal in die Jetzt-Zeit zu holen.

OB Czisch erlaubt kurzerhand Alkohol im Rathaus

"Ich verwillige", entgegnet OB Czisch, für den das auch keine Routine ist: Schließlich liegen fünf Jahre ohne Fischerstechen hinter dem Stadtoberhaupt. Czisch als Wahlbeamter, achtet freilich auf die Gesetze. Und so entbindet sich der OB noch schnell von der im Rathaus eigentlich geltenden Dienstverpflichtung, dem Alkohol in der Amtsstube völlig zu entsagen. Denn zur Verwilligung gehört der obligatorische Schluck aus dem mit Weißwein gefüllten Zunftpokal, dem „Willkomm“. Diese Erlaubniserteilung hat einen realen Hintergrund: denn 1739 wurde das Turnier tatsächlich unterbunden. Vermutlich, so heißt es, seien die Fischer damals unartig gewesen.

Das Fischerstechen ist wichtiger Teil der Ulmer Geschichte

Ein Schluck Weißwein gab's für Gunter Czisch und den Vize-Vorsitzenden des Schiffervereins Peter Engelhardt nach dem Ritual. Foto: Alexander Kaya

Das ist vorbei, der Schifferverein ist mehr als etabliert. Für Czisch ist das Fischerstechen ein Teil dessen, was die Bevölkerung in der Region definiert: "Das ist nicht nur irgendein Spektakel, das ist unsere gemeinsame Geschichte." Zu dieser Geschichte gehört auch echter Fisch: eine Platte mit fangfrischen Donaufischen aus dem Hause Heilbronner, eine der letzten echten Fischer-Familien in Ulm, gehört auch zur Verwilligung.

Der Job von Czisch in Sachen Fischerstechen ist damit noch nicht gänzlich erledigt: Der Siegerpokal wird aus seinen Händen überreicht und verbleibt bis zum nächsten Fischerstechen in vier Jahren beim Gesamtsieger. Der Fischerverein ist nicht ganz so alt wie das Fischerstechen: Im Jahr 1922 kamen 14 Nachkommen der Ulmer Schifferfamilien in der Gastwirtschaft "Zur Forelle" in Ulm zur Gründungsversammlung des Ulmer Schiffervereins zusammen.

Karten für das Fischerstechen gibt es in Ulm und Neu-Ulm

An den beiden Sonntagen zu Beginn und am Ende der Schwörwoche findet normalerweise alle vier Jahre das Ulmer Fischerstechen statt. Wegen Corona waren es jetzt fünf Jahre Pause und aufgrund des Donaufests hat sich der Termin ein wenig nach hinten verschoben: Das Fischerstechen findet nun an den beiden Sonntagen 24. und 31. Juli statt. Beginn ist um 16 Uhr. Tribünenplätze (6600 in Ulm und 5600 in Neu-Ulm) gibt es für 18 Euro pro Stück noch wenige auf Reservix, Stehplätze für neun Euro noch ausreichend, auch an den Kassen vor Ort. An beiden Tagen führt am Vormittag ein Festzug (10.30 Uhr ab Saumarkt) von Ulm über die Herdbrücke nach Neu-Ulm. Erstmals gibt es an einigen Punkten Kommentatoren, die den Besuchenden erklären, was zu sehen ist.