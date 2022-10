"Vorbild und Vorkämpferin": Uni ehrt Marie Curie mit Platzbenennung

Ein Platz vor der Ulmer Universität trägt nun den Namen der zweifachen Nobelpreisträgerin Marie Curie. Stadt und Uni wollen damit ein Zeichen setzen.

Mit Marie Curie trägt der Platz vor dem südlichen Eingang der Ulmer Universität künftig den Namen einer der größten Naturwissenschaftlerinnen aller Zeiten. Wie Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) bei der offiziellen Eröffnung betonte, sei Curie ein Vorbild und eine Vorkämpferin zugleich gewesen. Die nun erfolgte Umbenennung des Platzes sei "eine Aufforderung, Gleichberechtigung in der Wissenschaft weiter zu fördern", sagte Czisch.

Präsident der Universität Ulm unterstreicht Rolle von Marie Curie

Michael Weber, Präsident der Universität Ulm, unterstrich in seiner Rede die Bedeutung der zweifachen Nobelpreisträgerin. Ihre Forschungen passten hervorragend zu den Disziplinen, die in Ulm gelehrt würden. "Ohne Marie Curie wäre vieles heute nicht vorstellbar", sagte Weber. Marie Curie erhielt Anfang des 20. Jahrhunderts sowohl in Chemie als auch in Physik einen Nobelpreis. Damit ist sie bis heute die einzige Frau, die mehr als einen Nobelpreis bekommen hat. Zudem der einzige Mensch überhaupt, dem diese Ehre in unterschiedlichen Disziplinen zuteilwurde.

