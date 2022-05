Vorfahrt missachtet: 32-Jährige wird bei Unfall am Wiblinger Ring verletzt

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel an der Kreuzung im Ulm abgeschaltet. Die Verkehrzeichen aber hatte ein Autofahrer wohl nicht beachtet.

Bei einem Unfall am Dienstag in Ulm ist eine 32 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war die 32-Jährige gegen 8.30 Uhr in der Wiblinger Allee in Richtung Wiblingen unterwegs. In der Daimlerstraße kam aus Richtung der B311 ein 60-jähriger Skoda-Fahrer. Ohne auf die Vorfahrt der von rechts kommenden Opel-Fahrerin zu achten, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Einen Zusammenstoß konnte die 32-Jährige nicht mehr verhindern.

Bei dem Unfall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlange an der Kreuzung wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet und es galten die dort befindlichen Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. (AZ)