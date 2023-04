Vorfahrt missachtet: Autos krachen bei Unfall im Ulmer Donautal zusammen

Der mutmaßliche Verursacher des Unfall war wohl alkoholisiert. Ein Test vor Ort ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten.

Im Ulmer Donautal ist am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall passiert. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch entstand ein Schaden von etwa 8000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 43-Jähriger gegen 7.15 Uhr in der Daimlerstraße in Richtung Wiblinger Allee. Er bog mit seinem VW Jetta nach links in die Boschstraße ab. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW Passat eines 49-Jährigen. Die Autos stießen zusammen.

Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Der 43-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (AZ)