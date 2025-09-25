Vorfahrt missachtet: Hoher Schaden nach einem Unfall in Ulm

Ein hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls am Mittwoch in Ulm. Eine 18-Jährige fuhr gegen 15.10 Uhr in der Böfinger Straße. Als sie im Bereich der Donauhalle nach links abbog, übersah die Fahrerin des Mini den entgegenkommenden BMW eines 35-Jährigen, der Vorfahrt hatte.

Die Autos stießen zusammen, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (AZ)