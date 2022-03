Vorfahrt missachtet: Zwei Verletzte bei Unfall nahe B311 im Ulmer Donautal

Im Ulmer Donautal stoßen zwei Autos zusammen. Zwei Menschen werden verletzt, eine Frau muss ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag nahe der B311 in Ulm sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 76-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 15.30 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Laster in der Graf-Arco-Straße in Richtung B311 und bog nach links in die Nicolaus-Otto-Straße ab. Eine 71-Jährige kam mit ihrem VW entgegen. Sie hatte Vorrang. Den missachtete der Lkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.

Die Autofahrerin und ihre 76-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die 76-Jährige kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden. (AZ)