Vorfahrtsmissachtung in Ulm: Klein-Lkw kollidiert mit Straßenbahn an Kreuzung

Am Dienstag missachtete der Fahrer eines Klein-Lkw in Ulm die Vorfahrt einer Straßenbahn. Um 17.40 Uhr war nach Polizeiangaben ein 58-Jähriger in der Karlstraße in Richtung Blaubeurer-Tor-Ring unterwegs. An der Kreuzung zur Neutorstraße bog er mit seinem Mercedes Klein-Lkw nach links ab. Dabei übersah er wohl die von rechts kommende Straßenbahn. Der 35-jährige Fahrer der Straßenbahn hatte Vorfahrt.

Beide Fahrzeuge stießen in der Mitte der Kreuzung zusammen. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Mercedes wird auch 5.000 Euro, der an der Straßenbahn auf 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand. (AZ)