Saison-Vorschau für 2022: Das plant die Münsterkantorei

Plus Die Münsterkantorei startet am Karfreitag in die Saison 2022. Mit Ballett und einem improvisierten Orgeldialog gibt es spannende Neuheiten für das Publikum.

Von Dagmar Hub

Am Karfreitag ist es in den meisten Jahren noch kalt im Ulmer Münster, in diesem Jahr aber wird am Karfreitag das traditionelle Konzert zur Todesstunde Christi wieder im Ulmer Münster stattfinden, so wie es früher Tradition war. Dieses "Stabat mater"-Konzert am 15. April ist gleichzeitig Auftakt der Kirchenmusik-Saison 2022 am Ulmer Münster, für die Kantor Friedemann Johannes Wieland ein umfangreiches Programm mit mehreren neuen Reihen und außergewöhnlichen und reizvollen Ideen vorlegt. International tätige Organisten werden dieses Jahr an den Orgeln des Münsters zu erleben sein.

