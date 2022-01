Diese Ausstellungen kann man 2022 im Museum Ulm erleben

Einer im Mittelpunkt: Den 100. Geburtstag des Gestalters Otl Aicher feiern das Museum Ulm und das HfG-Archiv mit zwei Ausstellungen. Was sonst geplant ist.

Das neue Jahr beginnt für das Museum Ulm, wie das alte endete: In der Pandemie und mit der Ungewissheit, wie sich Corona in nächster Zeit auf den Museums- und Ausstellungsbetriebs auswirken wird. Doch in ihrer Vorschau auf das Jahr 2022 heben Museumsleiterin Stefanie Dathe und ihr Team auch gute Nachrichten hervor: Die nötigen Umbaumaßnahmen am Museum Ulm können, auch dank einer Förderung durch den Bund, im Jahr 2022 beginnen. Bis zum hundertjährigen Bestehen des Museums, 2025, soll der Umbau vollendet sein. Diese Großbaustelle wirkt sich nun schon unmittelbar auch auf das Programm 2022 aus. Eine Ausstellungsvorschau veröffentlicht das Museum daher "mit Vorbehalt" - aber mit Vielfalt und einer starken Ulmer Note.

Mit dem Krippenstreit beginnt das Jahr 2022 am Museum Ulm

Zum Jahresauftakt steht das Ausstellungsprojekt "Wir müssen reden! Die Münster-Krippe im Meinungsstreit" an, vom 19. Februar bis 19. Juni 2022 (wir berichteten). 2020 entbrannte eine nationale Debatte um die Darstellung einer schwarzen Königsfigur aus der Weihnachtskrippe, die seit 1992 jedes Jahr im Ulmer Münster aufgestellt wird. Im Zentrum von "Wir müssen reden!" stehen laut Museum Ulm die kunstwissenschaftliche Einordnung der Münster-Krippenfiguren in das Werk ihres Schöpfers Martin Scheibles sowie die Betrachtung der Dreikönigstradition durch die Jahrhunderte. Es soll dabei auch um Ursprung, Entwicklung und die Begrifflichkeiten von Rassismus allgemein gehen.

Die Figur des Melchior hat heftige Debatten ausgelöst. Foto: Sebastian Gollnow, dpa

Die große Sommerausstellung "Barock in Ulm! Eine Epoche in 100 Werken" plant das Museum Ulm vom 7. Mai bis zum 25. September. Das 17. Jahrhundert war auch für Ulm eine Zeit der Extreme: Trotz der Katastrophe des Dreißigjährigen Kriegs erlebte die Stadt eine kulturelle und geistige Blüte. Darum soll sich die Ausstellung "Barock in Ulm!" drehen, sie soll eine bedeutende Epoche der Ulmer Kunst- und Kulturgeschichte neu beleuchten. Der Architekt und Mathematiker Joseph Furttenbach (1591 - 1667) veröffentlichte hier wichtige Schriften zur Architektur, Technik und Mechanik. Eine Wunderkammer trug der Ulmer Kaufmann Christoph Weickmann (1617 - 1681) zusammen, in der sich zahlreiche Artefakte aus Asien, Afrika und Mittelamerika befanden. Die Ulmer Bildschnitzer David Heschler (1611 - 1667) und Johann Ulrich Hurdter (1631/32 - 1716) schufen Objekte aus Holz und Elfenbein, die weit über Ulm hinaus gefragt waren.

Ein "Zwischenraum" eröffnet im Museum Ulm

Den "Zwischenraum" soll es ab Mai 2022 im Museum Ulm geben. Eine "kreative, interaktive und kollaborative Umgebung" soll Besuchern und Besucherinnen die Chance ermöglichen, auf vielfältige Weise - analog und digital - mit dem Museum, seinen Sammlungsbeständen und der Zukunft in Austausch zu treten. Zusammen mit dem Gestalter Fabian Karrer (Studio Erika) wird der Zwischenbau von der Abteilung Kunstvermittlung mit verschiedenen Interaktions- und Sitzelementen in einen Spielplatz verwandelt. Spaß verspricht das Museum Ulm und Überraschungen, auch für Kinder, Jugendliche, Familien. "Ein neues Verständnis von Museum als Ort des Gedankenaustauschs und der Partizipation wird erlebbar gemacht."

Dem 100. Geburtstag von Otl Aicher widmet das Museum Ulm eine Ausstellung. Protest und ziviler Ungehorsam waren Charakterzüge des politischen Menschen Otl Aicher - des Mitbegründers der Ulmer Hochschule für Gestaltung. "Er entschied sich bereits als Jugendlicher gegen die Vereinnahmung durch das nationalsozialistische Unrechtsregime, welches nicht davor zurückschreckte, visuelle Gestaltung als Mittel zur Manipulation einzusetzen", so beschreibt ihn das Museum Ulm. Mit der Ausstellung "Otl Aicher - Widerstand und Protest: Symbole, Gesten, Signale", vom 12. November bis zum 16. April 2023, will das Museum Otl Aicher als Gestalter dieses Protestes zeigen. Schon in den 60er-Jahren entwarf er Plakate und Ansteckblumen aus Papier für die Ostermärsche. Und in Erinnerung an die Widerstandsgruppe "Die Weiße Rose" schuf Aicher ein viel zitiertes Logo. Wie aber sieht Protest heute aus? Finden sich neue Symbole für gegenwärtige Themen? Von "Fridays for Future" bis "Black Lives Matter"? Auf der Suche nach vergleichbaren, interkulturellen und global verständlichen Zeichen hat das Museum Künstler, Künstlerinnen, Grafiker und Grafikerinnen aus neun Ländern und vier Kontinenten ausgewählt. Sie befassen sich in Plakatkampagnen, Leuchtreklamen, Anzeigentafeln mit Symbolen und Signalen von Widerstand, Aufklärung und Protest. Die Themen: Umwelt, Demokratie, Frieden, Konsum und Menschenrechte.

Weitere Ausstellungsprojekte in Planung

Im Frühjahr 2022 sind eine Jubiläumsschau zu "40 Jahre Freunde des Ulmer Museums" sowie im Herbst eine Wanderausstellung im Studio Archäologie geplant - und auch das HfG-Archiv verrät seine Pläne für das Jahr 2022.

Plakate entstehen für die Straße und entfalten ihre Wirkung im öffentlichen Raum. Mit der Bezeichnung "Galerie der Straße" verstand das 19. Jahrhundert das Plakat vor allem als ein künstlerisches Medium. Im 20. Jahrhundert wird es zum bevorzugten Instrument für Werbung und politische Propaganda. Auch Otl Aicher dienten Plakate zeitlebens als bevorzugtes Mittel für gesellschaftliche Stellungnahme. Zu seinem 100. Geburtstag präsentiert das HfG-Archiv unter dem Titel "Otl Aicher 100" (26. März 2022 bis 8. Januar 2023) eine Ausstellung, die in 100 Plakaten sein ganzes Schaffen überblicken möchte. "Er wird damit als formal überzeugender und politisch argumentierender Gestalter sichtbar und erlebbar." Das HfG-Archiv besitzt mit dem Nachlass von Otl Aicher das Erbe seines umfangreichen Wirkens als Kommunikationsdesigner. (AZ, veli)