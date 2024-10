Kastelruther Spatzen kommen mit neuem Album ins CCU: Vorverkauf ist gestartet

Die Kastelruther Spatzen zählen seit Jahrzehnten zu Europas erfolgreichsten Volksmusikgruppen. Aktuell touren sie noch unter dem Motto „Herz & Heimat“ durch Deutschland und auch 2025 ist eine Konzertreihe geplant. Dann gehen sei mit ihrem neuen Album „Friedensadler“ auf Tour, die sie am 6. November 2025 auch nach Ulm führt.

Die Freude an der Musik und dem Zusammensein mit den treuen Fans und Freunden ist bei Kastelruther Spatzen ungebrochen und frisch: Das Album „Friedensadler“, das am 4. Oktober 2024 erschienen ist, bildet das Herzstück der kommenden Tour. In einer Zeit globaler Konflikte setzen die Kastelruther Spatzen mit dem Titelsong ein Zeichen für den Frieden. Die 16 neuen Songs des Albums spiegeln das gesamte musikalische Spektrum der Band wider – von gefühlvollen Heimatliedern über mitreißende Tanzstücke bis hin zu nachdenklichen Balladen. So verspricht es der Veranstalter. Highlights der Tour sollen Titel wie „Mein Südtirol“ sein, eine Hymne auf die Heimat der Band, und „Terra Montagna“, eine emotionale Ballade über Heimweh und die Kraft der Berge. Schwungvoll wird es mit dem Song „Lass uns wieder tanzen“.

Der Vorverkauf für die neue Tournee hat bereits begonnen. Karten für das Konzert in Ulm gibt es im Dietrich Theater, online auf www.provinztour.de und bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen. (AZ)