Wärmespeicher in der Ulmer Weststadt wird noch höher

Plus Das hat technische Gründe. Auch der Umfang vergrößert sich, doch hier ist der Anlass ein anderer. Im Ulmer Bauausschuss wird die geplante Optik vorgestellt.

Der geplante Turm in der Ulmer Weststadt soll noch höher werden: Statt der zunächst geplanten 76 Meter wird der Wärmespeicher an der höchsten Stelle wohl 80 Meter in den Himmel ragen. Das hat technische Gründe. Hinter einer zweiten Anpassung stehen dagegen andere Überlegungen. Bei der Gestaltung der Fassade ist von zwei ursprünglichen Ideen nicht mehr die Rede.

Der Wärmespeicher ist mit dem Heizkraftwerk der Fernwärme Ulm GmbH in der Magirusstraße verbunden. Er soll Energie aufnehmen, die in Zeiten mit geringem Verbrauch übrig bleibt. Sie soll dann zu den Tagesspitzen verbraucht werden, um den Bedarf an fossilen Energiequellen zu senken. Einen vergleichbaren, aber etwas kleineren Wärmespeicher betreibt die FUG seit 2014 im Donautal. "Wir wissen, das ist ein großes Bauwerk. Aber wir glauben, dass es an dieser Stelle stadtverträglich untergebracht werden kann", sagte Stadtplaner Peter Rimmele am Dienstag im Ulmer Bauausschuss. Am Donnerstag hat der hier zuständige Stadtentwicklungsverband Ulm/Neu-Ulm dem angepassten Projekt zugestimmt.

