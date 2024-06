Ulm

Wahlen in Ulm: Mehr als 500 Menschen wollen in den Gemeinderat

Am Sonntag hat Ulm wieder die Wahl. Nicht nur in Sachen Europa, sondern auch der Gemeinderat wird neu zusammen- gestellt.

Plus 16 Parteien und Wählervereinigungen bewerben sich um Sitze im Ulmer Gemeinderat bei der Wahl am Sonntag. Über Routiniers, Neulinge, Rechte, Linke und Überraschungen.

Von Oliver Helmstädter

Wer am Sonntag, 9. Juni, zur Wahl des Ulmer Gemeinderats gehen darf, hat viel zu lesen: Der gelbe Wahlzettelblock besteht aus 17 Seiten. Zumindest die kompletten, denn in einigen wenigen Fällen wurden fehlerhafte Unterlagen an die Haushalte geschickt. Die der Wählerin oder dem Wähler zur Verfügung stehenden 40 Stimmen für 40 Sitze im Ulmer Gemeinderat können auf 507 Frauen und Männer verteilt werden – mehr als bei der bislang letzten Wahl, 2019 waren es 461.

Einige prominente Namen fehlen: etwa der von Helga Malischewski auf der Wiblinger Liste der Freien Wähler. Die Hutträgerin und allseits bekannte Grande Dame der Kommunalpolitik feierte jüngst ihren 80. Geburtstag. Die dienstälteste Stadträtin Ulms zieht sich nach fast vier Jahrzehnten aus der Politik zurück.

