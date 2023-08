"Wahnsinn - die Wolfgang Petry-Show" kommt im Oktober nach Neu-Ulm

Mit "Wahnsinn" schuf Wolfgang Petry einst einen Party-Hit für die Ewigkeit. Die gleichnamige Show zollt der Schlager-Legende zum Jubiläum Tribut.

Vor 40 Jahren – im April 1983 - ist Wolfgang Petrys Song „Wahnsinn“ als Single erschienen und seitdem zu einer wahren Schlager-Hymne geworden. Das war der Auftakt zur Karriere eines der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Dieses Jubiläum soll gefeiert werden und so nimmt „Wahnsinn! – Die Show“ das Publikum mit auf eine Zeitreise durch Wolfgang Petrys Karriere. Am Donnerstag, 12. Oktober 2023, kommt das Spektakel nach Neu-Ulm in die Ratiopharm-Arena.

Im Stil eines Konzertes schließt „Wahnsinn! – Die Show“ zeitlich an Wolfgang Petrys „Einfach Geil“-Tournee aus dem Jahr 1999 an. Es katapultiert den Zuschauer in das unvergessene Lebensgefühl zurück - lässt ihn noch einmal die besondere Energie und Magie von damals spüren, noch einmal all die Hits feiern und mit unterhaltsamen Geschichten und persönlichen Anekdoten die Höhepunkte von Wolfgang Petrys außergewöhnlicher Karriere aufleben.

Eine riesige Leinwand vermittelt all die großen Emotionen und die pure Lebensfreude, die Wolfgang Petry immer ausgestrahlt hat. Die Band sorgt für perfekten Sound und professionelle Tänzer für die richtige Stimmung, während die Solisten mit ihrem Gesang das Vermächtnis von Wolfgang Petry gebührend feiern. Das speziell auf diese Produktion abgestimmte Bühnendesign sorgt im Zusammenspiel mit Special Effects und einer tollen Lichtshow für beste Unterhaltung. Dabei kommt auch das Publikum nicht zu kurz, welches mit vielen Sing-A-Long-Elementen immer wieder aktiv eingebunden wird. Wolfgang Petry wird zwar nicht selbst auf der Bühne stehen, war jedoch als kreativer Kopf im Hintergrund am Konzept der Show beteiligt. (AZ)

Info: Karten für die Show in Neu-Ulm gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei den bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.provinztour.com oder der Ticket-Hotline: 01806/570070.