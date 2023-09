"Wahnsinn": Wir verlosen Tickets für die Wolfgang Petry-Show

Die Wolfgang Petry-Tributeshow "Wahnsinn" kommt am 12. Oktober nach Neu-Ulm. So nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil.

Er ist eine deutsche Show-Legende, Ausnahmekünstler und absoluter Publikumsliebling – die Rede ist von Sänger und Songschreiber Wolfgang Petry, der mit seinem außergewöhnlichen Händchen und Gespür für Hits, die generationsübergreifend begeistern, Kultstatus erlangt hat. 2021 feierte er seinen 70. Geburtstag - ein besonderes Jubiläum. Und nun läuft sie endlich, die Tournee zu Ehren Wolfgang Petrys. Am Donnerstag, 12. Oktober, kommt "Wahnsinn – Die Show" um 20 Uhr auch nach Neu-Ulm in die Ratiopharm Arena.

Mit einem komplett neuen Bühnenkonzept, mit vielen Sing-A-Long-Elementen und einer riesigen Leinwand stellt diese Show die Musik von Wolfgang Petry in den Mittelpunkt. Im Stil eines echten Konzerterlebnisses schließt "Wahnsinn! – Die Show" zeitlich an das Abschlusskonzert seiner "Einfach Geil"-Tournee aus dem Jahr 1999 an und wird den Zuschauer mit Lichtgeschwindigkeit in sein Lebensgefühl von vor 20 Jahren zurückkatapultieren.

So nehmen Sie am Gewinnspiel teil

Tickets gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen und auf den üblichen Online-Portalen oder - mit etwas Glück - in unserem Gewinnspiel. Wir verlosen 5 mal 2 Karten für die Show in Neu-Ulm. Wer teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Betreff "Wahnsinn" an gewinnspiel@nuz.de. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und können die gewonnenen Karten dann an der Abendkasse abholen.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)