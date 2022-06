Wallstraßenbrücke wird in den Pfingstferien verstärkt

Die Bauarbeiten wurden bewusst größtenteils in die verkehrsärmeren Pfingstferien gelegt, um das große Verkehrschaos zu vermeiden.

Am Dienstag nach Pfingsten beginnt die Stadt Ulm mit Verstärkungsmaßnahmen an der Wallstraßenbrücke in Richtung Süden. Bei den Brücken-Untersuchungen im vergangenen Jahr und Nachberechnungen zur Brückenstabilität wurden Defizite festgestellt, die rechtzeitig behoben werden, damit es nicht zu Längsrissen und Sperrungen kommt.

Wo es rund um das Blaubeurer Tor in Ulm zu Staus kommen kann

An zwei Stellen werden zusätzliche Spannglieder eingebaut, die die Brücke verstärken, da die vorhandenen Spannglieder korrodiert sind. Für die Bauarbeiten muss der Fahrbahnbelag entfernt werden, daher wird die rechte Fahrspur der Bundesstraße 10 von der Stadtgrenze bis zum Beginn der Blaubeurer-Tor-Brücke gesperrt. Aus Richtung Norden und vom Lehrer Tal kann man weiterhin zum Blaubeurer-Tor-Ring fahren. Da durch die Baustelle der erforderliche Platz fehlt, muss der Weg vom Lehrer Tal auf die Blaubeurer-Tor-Brücke gesperrt werden, die Umleitung führt durch den Blaubeurer-Tor-Ring. Die Bauarbeiten wurden bewusst größtenteils in die verkehrsärmeren Pfingstferien gelegt und sollen bis zum 24. Juni abgeschlossen sein.

Die Wallstraßenbrücke über die Bahngleise nahe Ikea und die Brücke über das Blaubeurer Tor sind Sorgenkinder der Ulmer Bauverwaltung. Auf lange Sicht ist ein Ersatzneubau der beiden Brücken, die von außen wie ein Bauwerk wirken, wohl am wirtschaftlichsten.