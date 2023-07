War ein Messer im Spiel? Polizei überwältigt Betrunkenen

Die Beamten werden zu einem Streit in Ulm gerufen, auch von einer Waffe ist die Rede. Der Aggressor ist der Polizei wohlbekannt.

Um 4.10 Uhr ist es am Samstagmorgen in der Ulmer Keltergasse zu einem Streit, bei dem auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Das berichtet die Polizei. Die Beamten trafen einen hochaggressiven 27-Jährigen an. Dieser begann sofort, die Beamten zu beleidigen und zu bespucken. Er wurde überwältigt und durchsucht. Ein Messer fanden sie nicht, allerdings hatte der Mann keine Ausweise dabei.

Er stand merkbar unter Alkoholeinwirkung. Der Mann wurde festgenommen und zum Revier gebracht. Dort musste er unter Zwang erkennungsdienstlich behandelt werden. Es stellte sich heraus, dass er der Polizei wohlbekannt war. Da er sich nicht beruhigen wollte, wurde er in Gewahrsam genommen und musste sich in der Zelle beruhigen. (AZ)