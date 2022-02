Ulm

War Rauschgift der Grund? Machetenangriff in Ulm wirft weiter Fragen auf

Bei einer Auseinandersetzung in Ulm werden drei Männer verletzt. Beteiligte flüchten in einem Opel Corsa.

Plus In Ulm werden bei einer Auseinandersetzung drei Menschen verletzt. Ein 24-Jähriger sitzt nun in U-Haft. Angreifer, die in einem Auto mit GZ-Kennzeichen flüchteten, werden noch gesucht.

Von Michael Kroha

Er sei gerade am Tisch gesessen, habe Musik gehört und etwas gegessen, erzählt er. Dass im selben Moment aus der Wohnung über ihm ein Mann mit einer Machete herausstürmte, habe er erst gar nicht mitbekommen. "Erst als ich raus bin zum Rauchen war alles voller Blaulicht", schildert ein Bewohner des Hauses in der Ulmer König-Wilhelm-Straße seine Eindrücke von Montagabend. "Ein mulmiges Gefühl" habe er jetzt schon. Ihn interesse sehr, was hinter der Auseinandersetzung steckt, bei der drei Männer verletzt wurden. Zwar haben sich die Ermittler zu neuen Erkenntnissen geäußert. Eine Spur führt demnach ins Drogen-Geschäft. Doch viele Fragen aber bleiben.

